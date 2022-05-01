Karamürsel'deki Karabali Camii Gençlik Merkezi'nde iftar yapıldı - Son Dakika
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Karamürsel'deki Karabali Camii Gençlik Merkezi'nde iftar yapıldı

01.05.2022 09:36
Karamürsel'deki Karabali Camii Gençlik Merkezi'nde iftar yapıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

Karabali Camii Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tarihi Karabali Camii İmam Hatibi Fazlı Biçer, ramazan boyunca 15 iftar organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hayırseverler ve dostlarla huzurlu, bereketli çalışma yaptık ve güzel sonuçlar ortaya çıktı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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Karamürsel, Kocaeli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'deki Karabali Camii Gençlik Merkezi'nde iftar yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamürsel'deki Karabali Camii Gençlik Merkezi'nde iftar yapıldı - Son Dakika
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