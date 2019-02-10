Karamürsel'den Kısa Kısa

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karamüsel İlçe Temsilciliği tarafından "Darbeler ve Dersler" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karamüsel İlçe Temsilciliği tarafından "Darbeler ve Dersler" konulu konferans düzenlendi.



Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Programa, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Karamürsel Belediye Başkan Vekili Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel ve çok sayıda davetli katıldı.





Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "İslam darbeyle gelmez, darbe Peygamberin mesleği değildir." diyerek, peygamberlerin hiçbirinin darbeyle gelmediğini söyledi.



Peygamberlerin sohbetle geldiğini ifade eden Yılmaz, "Peygamberleri rüyada görmek ölçü değildir, ahlakta görmek lazım. İnkılabı Allah yapar, ihtilali şeytan ve yandaşları yapar. Darbeyle insanların fikirlerini zorla değiştiremezsiniz." dedi.



TÜGVA Karamürsel İlçe Başkanı İlyas Yentür de Karamürsel TÜGVA olarak ortaokul ve liselerde medeniyet düşünce kulüpleriyle okullarda buluşmalar tertip ettiklerini belirterek, "Tiyatro gösterilerimiz, yaz okulumuz, kariyer günlerimiz ve gezilerimizle gençlerimizi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Özel Yetenekli Çocukları Fark Edelim" konferansı



Karamürsel İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Özel Yetenekli Çocukları Fark Edelim" konulu konferans düzenlendi.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokul Müdürü Muammer Aksoy, okullarda özel yetenekli çocukların keşfedilmesi halinde uzman kurumlara yönlendirilerek, çocukların kazanılması konusunda destek olacaklarını söyledi.



Daha sonra söz alan İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yüzel Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Merilena Leana Taşçılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve ortaokul öğrencileri arasından çeşitli branşlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirleme sürecini başlattığını kaydetti.



"2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında Türkiye'nin, seçilecek özel yetenekli öğrencilerin, zenginleştirilip farklılaştırılan yeni etkinlik programları üzerinden uzman ve kurumlara yönlendirileceğini anlatan Taşcılar, "Ülkemizde bu çocuklar üzerine yapılmış çalışmaların niceliği ve niteliği göz önüne alındığında, söz konusu çalışmanın son derece önemli bir görev üstlendiğini söyleyebiliriz." dedi.



Karamürsel'de 2 internet kafe işletmesine teşekkür



Karamürsel İlçe Kaymakamlığı İnternet Denetleme Komisyonunca yapılan incelemede, kriterlere uyan 2 işletmeye teşekkür belgesi verildi.



İnternet kafeleri ziyaretinde konuşan Ahmet Narinoğlu, internete herkesin ihtiyaç duyduğunu ve doğru kullanılması gerektiğini söyledi.



Çocukların internet başında kalma sürelerine dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Narinoğlu, "Fazla kalanları uyarınız. Çünkü, bu bağımlılık çocuklarımızın kamburlaşmasına, fazla oturmaktan başka sağlık sorunlarına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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