Karamürsel'den Kısa Kısa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KOMEK) 2018-2019 eğitim öğretim dönemi kursiyerlerinin eserleri, Karamürsel
'de sergilendi.
Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
, kentin yüzde 25'inin KOMEK'te eğitim gördüğünü, 42 noktada merkezlerinin olduğunu söyledi.
Kentte, 640 idareciyle eğitim verdiklerini belirten Büyükakın, "2 binin üzerinde Karamürsel'de eğitim alanlar var. Önümüzdeki süreçte daha da gelişerek aratacağına inanıyorum. Kurslarda eğitim alarak el becerisini geliştiren ve güzel işler ortaya koyan bütün kursiyerleri kutluyorum. KOMEK, artık bir eğitim yuvası ve büyük bir ailedir." dedi.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım
da KOMEK'in halka, bilgi, beceri ve nitelik kazandırdığını ifade ederek, insanların ev ekonomilerine de katkı sağladığını kaydetti.
Daha sonra Büyükakın, protokol ve kursiyerlerle birlikte sergi açılışını gerçekleştirerek, sergiyi gezdi.
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü
Karamürsel ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılarak başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.
İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, yaptığı konuşmada, teşkilatın, Türkiye
sınırları içerisinde değil dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşıdığını söyledi.
Polisin olayları önlemesi, suçluların yakalanabilmesinde halk desteğinin önemine değinen Tekin, "Kendi huzuru ve dolayısı ile hepimizin huzuru için halkımız polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Özellikle yaşadığımız sıkıntılı günlerde birlik ve beraberliğimize duyduğumuz inançlı duruşumuzun ülkemizin düşmanlarına yönelik mücadelemizde en güçlü silahımız olacaktır." dedi.
Ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla kurban kesti.
Daha sonra ekipler, Amiral Karamürsel İlkokulu'nun bahçesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
Öğrenciler, polis motosikletleri ile araçlara binerek, bunları inceleme fırsatı buldu.