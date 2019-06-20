Karamürsel'den kısa kısa

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce el sanatları, ahşap boyama ve dekoratif ev tekstili kursu yıl sonu sergisi açıldı.

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce el sanatları, ahşap boyama ve dekoratif ev tekstili kursu yıl sonu sergisi açıldı.



Tepeköy Defne Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sergiye, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yazıcı, Tepeköy Muhtarı Recep Şahin, okul müdürleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



El sanatları ve ahşap boyama eğitmeni Meliha Palas, davetlilere 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmalar ve eğitimler hakkında bilgi verdi.



Protokol üyeleri 32 kursiyere sertifika verdikten sergiyi gezdi.



MYO'da mezuniyet coşkusu

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu (MYO), 2018-2019 mezuniyet töreni, Dereköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, mezun öğrenciler adına okul birincisi Yeşim Yalçın kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Yalçın, bu okulu seçmesinde kendisine en büyük desteği veren annesine, babasına ve okulda kendisini yetiştiren tüm öğretim kadrosuna da teşekkür ederek, mezun olan tüm arkadaşlarına bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

Programda konuşma yapan okul müdürü Doç. Dr. İbrahim Sertçelik, denizcilik sektörüyle ilgili bir üniversiteden mezun olup iş bulamama imkanının çok az olduğunu belirterek, "Mezunlarımızdan çok güzel haberler alıyoruz. Japonya, Afrika ve dünyanın değişik yerlerinde bu meslekleri icra eden öğrencilerimizle karşılaşıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş da mezun olan öğrencileri tebrik ederek, denizcilik sektörünün önünün açık olduğunu belirtti, başarılı öğrencilere altın hediye etti.

Konuşmaların ardından okul birincisi Yeşim Yalçın'a, ikinci Tuğkan Altay'a ve üçüncü Furkan Yıltekin'e plaketle birlikte diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda, mezun olan 230 öğrenciye diplomalarının dağıtımının ardından, keplerini havaya fırlatılarak sevinç yaşadı.

Törene, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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