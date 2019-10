Karamürsel'den kısa kısa

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, anaokulu öğrencilerine boyama kitabı hediye etti.

Daha önce görev yaptığı Bayrampaşa ilçesindeki tarihi yerleri, "Rengarenk Bayrampaşa" ismiyle boyama kitabı haline getiren Kaymakam Canbaba, kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile anaokulu öğrencilerine dağıttı.

Karamürsel'de tarihi yerlerin resimlenerek boyama kitabı yapmak için çalışma başlatacağını ifade eden Canbaba, "Okul öncesi eğitime çok önem veriyoruz. 0-6 yaş insan zekasının en hızlı geliştiği dönemdir. Biz önce binalarımızı şekillendiririz sonra binalarımız bizi şekillendirir. Mekanlar bir kültürün, kültürü üreten milletin hafızasıdır. Bu hafızanın da sürekli canlı tutulması gerekir. İnşa edilen her şeyin kültürle beslenmesi bu yüzden önemlidir. Gelecek nesillere tanıtılacak ki şiir, edebiyat ve gelenek serpilip gelişsin. Bir kitap, bir resim, bir serüvenin başlangıcı olsun." diye konuştu.

Canbaba, sanatla aydınlanan mutlu nesiller yetiştirmek için minik yavruların kalemlerine zemin olduklarını ifade ederek, "Binalardaki kültürün izlerini boyalarla yeniden renklendirsinler, renklerle düşlerinin ardından koşsunlar diye, iş ve emeği renklerin tonlarında göstersinler istedik. Yaşadıkları mekanları tanısınlar." dedi.

Anaokullarının müdürleri Tuğba Sezer ve Arzu Bozkurt da Kaymakam Canbaba'ya teşekkür etti.

Öğrencilerden "Şehirler ve Kokular" projesi

Karamürsel Necdet Calp İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri "Şehirler ve Kokular" projesi gerçekleştirdi.

Türkiye'deki endemik bitkilerle yöresel sebze ve meyvelerden koku elde edilmesi amacıyla uygulamaya konulan "Şehirler ve Kokular" projesi kapsamında, ilkokul öğrencileri çalışma yaptı.

Öğrencilerin koku yolculuğuna çıktığını aktaran okul müdürü Lokman Açar, "Çocuklar kokuları keşfetti. Bitkiler hep hayatımızda ama farkındalığımız bu konuda az. Çocuklar önce burada bitkileri kokladılar, bazılarını sevdiler, bazılarını sevmediler ama bu anlamda farkındalıkları arttı." dedi.

Proje hakkında bilgi veren sınıfı öğretmeni Zeynep Derici, "Her şehrin kendine has bir kokusu vardı. Geçmişten günümüze gelen kültürler arasında yörelere ait kokular hayatımızda önemli yer tutar. Her gün tükettiğimiz Türk kahvesi kokusunda Osmanlı döneminde kullanılan amber, misk ve mür kokuları tarihte bulunan güzel kokular kadar günümüz kent yaşantısının itici kokuları da şehirler de kokular projemizi oluşturdu." şeklinde konuştu.