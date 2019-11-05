Son Dakika Haberleri: Karamürsel'den kısa kısa
Son Dakika Güncel Karamürsel'den kısa kısa

Karamürsel'den kısa kısa

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde velilere "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" konulu konferans verildi.

Karamürsel'den kısa kısa, System.String[]

Karamürsel ilçesinde velilere "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" konulu konferans verildi.


Özel Kırçiçeklerim Anaokulu tarafından öğrencilerin velilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte konuşan okul müdürü Meral Canbal, "Okulumuzda eğitim gören çocuklarımızı kendi çocuğumuz gibi düşünüyoruz. Çocuklara vereceğimiz her şey hayatlarını etkileyecek. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Çocuk gelişimi uzmanı Emine Ergün ise çocuk yetiştirmenin zor ve emek isteyen bir süreç olduğunu anlatarak, insanların kişiliklerinin 0-6 yaş arasında şekillendiğini belirtti.

Ergün, daha sonra velilerin sorularını yanıtladı.

Kadın emeği pazarı ilgi görüyor

Karamürsel Belediyesi'nin, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek amacıyla Ereğli Mahallesi'nde kurduğu kadın emeği pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ereğli Mahallesi sahilinde yaz aylarında hafta sonları kurulan stantlarda kadınlar yaptıkları gözleme, mantı, kesme makarna, tarhana, tantuni, nohutlu tavuklu pilav, katlama börek ve mantıları halkın beğenisine sunuyor.

Kadın emeği pazarına çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi oluyor.

Etkinliğe her hafta gelen Recep ve Tuğba Şahin çifti, "Güzel havada çocuklarımızla birlikte el emeği ve tamamıyla doğal yapılan ürünlerle ailecek yemek yemenin keyfini yaşıyoruz. Tüm Kocaeli hatta diğer il ve ilçelerden de vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendi müsabakalarını unutup başpehlivanın güreşini izlediler
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:07:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel'den kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]