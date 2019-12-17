Karamürsel'den kısa kısa - Son Dakika

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Karamürsel'den kısa kısa

6 saat önce

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Karamürsel Kitap Fuarı açıldı.

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Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamürsel Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Karamürsel Kitap Fuarı açıldı.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde okurlarla buluşan fuar, 50 yayınevini ağırlıyor.


Açılışta konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, insanlığın en önemli hazinesinin bilgi olduğunu belirterek, bilgiye ulaşmanın yolunun da kitaplardan geçtiğini söyledi.


Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da bu tür organizasyonların okurla yazarların buluşmasına olanak sağladığını ifade ederek, okuma oranının da gittikçe arttığını kaydetti.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, fuarın açılışını gerçekleştirdi.


Fuar, 22 Aralık'ta sona erecek.


Fuarı açılışına, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


-Gençler sabah namazında buluştu

Karamürsel ilçesinde 90 öğrenci ve velileri, "Asımın Nesli Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği kapsamında bir araya gelerek sabah namazını kıldı.

Merkez Camisi İmam-Hatibi Hakan Tuparlak ve müezzin Hasan Göker tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve ilahiler okundu.

Sabah namazı ve duaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, "Gençlerimizin dini değerlerini güçlendirmek, onları topluma kazandırmak ve cemaatle namaza alışmalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılan 'Karamürsel Gençliği Sabah Namazında Buluşuyor' sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada gençlerimizin ilgisi bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Programa katılan Zeynep Akova adındaki öğrenciye, program sonunda yapılan çekilişle bisiklet hediye edildi.

Program, çorba ikramıyla sona erdi.

Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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