Karamürsel'den kısa kısa - Son Dakika

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Karamürsel'den kısa kısa

6 saat önce

Karamürsel'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

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Karamürsel'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda, Kaymakam Osman Aslan Canbaba başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.


Kaymakam Osman Aslan Canbaba, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından "B tipi" bağımlılık biriminin açılması için girişimlerinin hızlandırılmasını, çocuk parklarına kamera sistemi, aydınlatmaların arttırılması ile metruk binalar konusunda çalışmaların yapılmasını istedi.


İlçede "ek dal" tabir edilen sigara satışının mutlaka önüne geçilmesi için denetimlerin arttırılmasının gerektiğini ifade eden Canbaba, şunları kaydetti:

"Bu konuda emniyet ve jandarma birimlerinin denetimleri arttırılacak, kamera sistemi olmayan okullara kamera sistemlerinin yapılması konusunda da çalışma yapılacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlığına karşı mutlaka eğitmemiz gerekiyor. Bundan sonra da gençlerimizin ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının, amir ve personeli başta olmak üzere bütün paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak, mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Toplantıda, madde bağımlılığı ve çözüm önerileri ele alındı.

Kaymakam Canbaba'dan ziyaret

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Dernek temsilcisi Yaşar Göközkut ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Canbaba, üyelerle sohbet etti.

Vatan toprağı uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerin ve şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu ifade eden Canbaba, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onların sayesinde vatan toprağımızda huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, gazilerimize de sonsuza kadar minnettarız." diye konuştu.

Canbaba, şehit aileleri ile gazilerin her türlü istek ve ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını dile getirdi.

Osman Aslan Canbaba, Kaymakamlık, Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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