Karamürsel'den kısa kısa - Son Dakika

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Karamürsel'den kısa kısa

7 saat önce

Karamürsel AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

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Karamürsel AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezince başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Karamürsel AK Parti İlçe Başkanlığı üyeleri, AK Parti gençlik ve kadın kolları ve belediye meclis üyelerince toplanan nakdi yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere Ziraat Bankası hesabına yatırıldı.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Demirel, "Milletimizin en güzel hasletlerinden biri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun tecellisi olarak toplanan yardımlar, depremzedeler için açılan hesaba yatırıldı. Destek veren teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Beş katlı bir binanın çatısına 4 tonluk kepçe çıkarıldı

Kayacık Mahallesinde, kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkım işlemi başlatıldı

Dört ton ağırlığındaki iş makinesi, vinç yardımıyla yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki binanın çatı katına taşındı. İş makinesi, yıkıma çatı katından başladı.

Bina sahipleri, kentsel dönüşüm sürecinde kendilerine kolaylık sağlayarak destek veren Karamürsel Belediyesi'ne teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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