Karamürsel'den kısa kısa - Son Dakika

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde, ihalesi yapılan ek binası inşaatı ve mevcut hastanenin yenileme çalışmalarıyla, doktor ve yatak sayısının artırılması planlanıyor.

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik, yaptığı açıklamada, ek hizmet binası ile hastanenin mevcut kapasitesi, servis ve yoğun bakım yatak sayısı ile polikliniklerle destek alanlarının kapasitesinin artırılarak, daha kaliteli hizmet sunacaklarını söyledi.

Ek binanın tamamlanmasıyla doktor sayısının da artmasını beklediklerini belirten Çelik, "Mevcut hastane kapalı alanı yaklaşık 7 bin metrekare iken ek hizmet binası ile kapalı alan yaklaşık 13 bin metrekare olacak. Yoğun bakım yatak sayısı 6, servis yatak sayısı 85 olacak. Yeni bina ile 14 ek poliklinik odası planlanmaktadır. Eski binanın da dış cephesi yenilerek, hizmetimize devam edeceğiz. Karamürsel halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hayati İnanç söyleşide bulundu

Yazar Hayati İnanç, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında Karamürsel'de söyleşiye katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İnanç, yaşama dair tecrübelerini paylaştı, geçmişten çarpıcı örnekler vererek günümüze ışık tutan bilgiler verdi.

Söyleşiye, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı İrfan Deniz Çapkın, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı

Hayati İnanç'a Karamürsel Kadırga tablosu ve sepeti hediye edildi.