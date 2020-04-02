Karamürsel'den kısa kısa - Son Dakika

Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine pankart açarak destek verdi.

Dernek üyeleri, ilçenin belirli noktalarına, "Tüm sağlık çalışanları ve emniyet görevlileri, sizlere minnettarız" yazılı pankart astı.

Dernek başkanı Bülent Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendilerini Türk milletinin sağlığına adayan başta tüm sağlık çalışanlarımıza ve zor şartlarda güvenliğimizi sağlayan emniyet güçleri ile koronavirüse karşı aldığı tedbirler dolayısıyla Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Ülkü Ocaklarından tıbbi atık çöp kutusu

Karamürsel Ülkü Ocakları, koronavirüs tedbirleri kapsamında tıbbi atıklar için ilçenin belirli noktalarına çöp kutuları yerleştirdi.

Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin, yaptığı açıklamada, vatandaşların, koronavirüs tehlikesine karşı başta toplu taşıma araçları olmak üzere her yerde eldiven ve maske takması gerektiğini belirtti.

Kullanılan eldiven ve maskelerin kesinlikle yere atılmamasını gerektiğini vurgulayan Göktekin, "Ülkü Ocakları olarak, kentin her köşesine tıbbi atık kutularını yerleştirdik. Toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde eldivenlerinizi ve maskelerinizi lütfen sokağa atmayınız. Bu çöp kutularına bırakın." diye konuştu.