Karamürsel'den kısa kısa - Son Dakika
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Karamürsel'den kısa kısa

24.05.2022 13:08
Karamürsel'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" söyleşisi gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" söyleşisi gerçekleştirildi.

Karamürsel Atatürk Ortaokulu tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi, Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Güroy tarafından gerçekleştirildi.

Güroy, son yıllarda dünyada iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal olaylardan örnekler vererek, küresel ısınmanın olumsuz etkileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmasında iklim değişikliğinin neden ve sonuçları üzerinde duran Prof. Dr. Güroy, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmasında, devletler kadar bireylerin de sorumluklarının olduğuna dikkati çekti.

Okul Müdürü Necmeddin Şahin de etkinliğe gelenlere teşekkür etti.

Söyleşiye, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.

İhtiyaç sahipleri için kermes düzenlendi

Karamürsel Mostar Yardımlaşma Dayanışma Bilim Kültür ve Sanat Derneğince ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan kermes açıldı.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılan kermeste konuşan Dernek Başkanı Mehmet Şirin, "Derneğimiz 13 yıldır gerek yardımlaşma ve dayanışma gerekse milli ve manevi değerlerin korunması anlamında faaliyetlerde bulunmaktadır. Kermesimize katkı sağlayan, hizmet eden dernek üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da kermesin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Dernek Başkanı Şirin tarafından kermesin açılış kurdelesi kesildi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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