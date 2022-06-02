Karamürsel Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sergilerini açtı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Öğretmenevi çay bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Merkezin müdürü Bahar Kaplan Yavuz, yıl sonunda eserlerini sergileyen kursiyerleri tebrik etti.
Beraberindekilerle serginin açılışını gerçekleştiren Çakır, eserlerin oluşmasında emeği geçen öğretmen ve kursiyerlerden bilgi aldı.
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