Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi üyeleri kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Heybe Kadın Kooperatifi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın eşi Tuğba Yıldırım'ın da yer aldığı etkinlikte, Karamürsel'deki siyasi parti kadın kolları başkanları, iş kadınları, kurumlarda görev yapan kadınlar, dernek ve kooperatiflerdeki kadın başkanları da katıldı.

Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi Başkanı Gonca Şimşek, kooperatifin 2020 yılının ekim ayında kurulduğunu ve geçen yılın haziran ayında üretime başladıklarını belirterek, "Tüm ürünlerimizi tıpkı evimizde, kendi mutfağımızda çocuklarımız için yapar gibi özen ve hijyenle üretmeye çalışıyoruz. Ürün çeşitliliğimizi fazlalaştırmak yerine, en azından bölgemizde markalaşmak istediğimiz ürünlerde standardizasyonu yakalamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şimşek, Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) sosyal tesisinin işletmeciliğini kooperatif olarak üstlendiklerini aktaran Şimşek, "Karamürsel için önem arz eden derneğimizi hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum. Tüm özel gün ve davetlerinizde kendi evlerinizin ortam ve hijyenini aratmayacak doğallıktaki sunumlarımızla hizmetinizdeyiz." dedi.