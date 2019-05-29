Karamürsel İlçe Müftlüğünden iftar programı

Karamürsel İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Karamürsel Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Karamürsel İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Karamürsel Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesindeki programda konuşma yapan, İlçe Müftüsü ve TDV İlçe Şube Başkanı Mehmet Vefa Özdemir, davete katılanlara teşekkür etti.



Programa, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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