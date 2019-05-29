Son Dakika Haberleri: Karamürsel İlçe Müftlüğünden iftar programı
Son Dakika Güncel Haber

Karamürsel İlçe Müftlüğünden iftar programı

1 saat önce

Karamürsel İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Karamürsel Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Karamürsel İlçe Müftlüğünden iftar programı, System.String[]
Karamürsel İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Karamürsel Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.
Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesindeki programda konuşma yapan, İlçe Müftüsü ve TDV İlçe Şube Başkanı Mehmet Vefa Özdemir, davete katılanlara teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:06 Kaynak: AA
Karamürsel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi! Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel İlçe Müftlüğünden iftar programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]