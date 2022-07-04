Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

04.07.2022 13:37
Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Alp'in mezarı başında yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kurtuluş gününü kutlayan Yıldırım, "Karamürsel'i bize emanet eden ve bu güzel ilçenin kurtulması için gayret gösteren atalarımıza bir daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin ardından İlçe Müftülüğünce şehitler için Merkez Camisi'nde mevlid-i şerif okundu.

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Kaynak: AA

Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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