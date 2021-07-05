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Karamürsel'in kurtuluş gününde Haluk Levent coşkusu - Son Dakika

Karamürsel'in kurtuluş gününde Haluk Levent coşkusu

05.07.2021 11:49
Karamürsel'in kurtuluş gününde Haluk Levent coşkusu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel" etkinlikleri Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümüne coşku kattı.

Büyükşehir'in Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel etkinlikleri Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına coşku kattı.

Pazar günü öğleden sonra Karamürsel Kordon Sahilde başlayan ve Karamürsel Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikler, akşam saatlerinde gerçekleşen Haluk Levent Konseri ile kurtuluş gününü adeta taçlandırdı. Rock müziğin efsane ismi ve gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Haluk Levent, şarkılarıyla Karamürsellilere unutulmaz bir gün yaşattı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN HALKIN COŞKUSUNA KATILDI

Öte yandan konserden kısa bir süre önce alana Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın geldi. Alanda bulunan stantları Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte ziyaret eden Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşların arasına karışarak, coşkularına ortak oldu. Karamürselli vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı. Neşe ve huzur içinde bir yaz geçirmeyi dileyen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Mutlu Şehir Kocaeli sloganının yaşandığı Karamürsel Sahili'ndeki vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Yerel sanatçıların seslendirdiği eserleri dinledi.

HALAYLAR 100. YIL İÇİN ÇEKİLDİ

Konser öncesinde Karamürsel Belediyesi Halk Oyunları ekibi Artvin Yöresinden halk oyunları sergiledi. Çekilen halaylar 100. yıl coşkusuna renk kattı.

HALUK LEVENT COŞKUSU

Ardından Haluk Levent vatandaşların yoğun sevgi ve alkışları altında sahneye çıktı. 'Yoksun Sen Aslında'şarkısı ile konsere başlayan Haluk Levent'e konser boyunca sevenleri alkışlarıyla eşlik etti. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın da sevilen sanatçıyı vatandaşların arasından izledi. Haluk Levent en sevilen şarkılarıyla Kocaeli'nde Yaz Neşesi ve Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümüne coşku kattı. Sevilen sanatçı yaklaşık iki saate yakın bir süre sahnede performans sergiledi.

BU VATANA OLAN İNANCINIZI KAYBETMEYİN

İlk iki şarkının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım sahneye geldi. Başkan Yıldırım, kurtuluşun 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla andıklarını söyledi. Başkan Yıldırım, konuşmasında "bu vatan kolay alınmadı, bunun için çok bedel ödedik ve hala da ödüyoruz. Çalışacağız, zor bir coğrafyanın emanetçileriyiz. Sizler bizlerden buraları devir alacaksınız. Bu vatana olan inancınızı kaybetmeyin. Bizler bu vatanın sahibiyiz" dedi.

BAŞKAN'DAN GENÇLERE "DOYA DOYA EĞLENİN"

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise sözlerine "Gençler biliyorum siz buraya Haluk Levent'i dinlemeye geldiniz. Kurtuluşun 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle ile anıyorum.Böylesine güzel bir kitleyi kendine hayran bırakan hem müziği hem sosyal çalışmalarıyla Türkiye'ye AHBAP gibi bir iyiliği kazandıran Haluk Levent'i kutluyorum. Ve siz gençlere soruyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutlu iseniz biz de sizlerle mutluyuz. Doya doya eğlenin, hoşça kalın" dedi.

ANLAMLI HEDİYELER

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, sahneden inmeden önce ise sanatçı Haluk Levent'e bir tablo ve Karamürsel sepetinde çiçek hediye ettiler.

KURTULUŞ GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Konser arasında vatandaşlar sohbet eden Haluk Levent ise, "Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Karşımda Körfez, yanımda siz. Kurtuluş Gününüz kutlu olsun" dedi. Haluk Levent daha sonra tüm güzel şarkılarını Karamürselliler ve 100. yıl coşkusu için söyledi. Sanatçı performansı ile gönüllerde taht kurdu.

SAHNEDE SPONTANE BESTE

Bu arada Haluk Levent sahnede küçük Muhammed'den etkilenerek spontane bir beste yaptı. Sahneye yanına çağırdığı küçük çocuğun "Anne" diyerek ağlamasından etkilenen Haluk Levent, 'Yine bir macera yaşadım konserde, Karamürsel'de, Anne anne neredesin, Körfeze baktık da güldük, İnşallah yok olur dedik şu pandemi" sözlerini söyleyerek gitarıyla besteledi. Coşkulu konser, havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Karamürsel'in kurtuluş gününde Haluk Levent coşkusu

Büyükşehir Belediyesi, Haluk Levent, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karamürsel'in kurtuluş gününde Haluk Levent coşkusu - Son Dakika


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