Karamürsel İnönü Caddesi altyapı çalışmaları sonrası asfaltlanıyor - Son Dakika

Karamürsel İnönü Caddesi'nde, İSU tarafından yapılan altyapı çalışmaları ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan asfaltlama ve kaldırım yapımı çalışmaları yapılıyor. 2 kilometre uzunluğundaki Karamürsel İnönü ve Atatürk Caddeleri'nde İSU tarafından altyapı çalışmaları sürdürülürken bir taraftan da altyapı çalışması tamamlanan kısımlarda üstyapı çalışmaları yapılıyor.

ASFALTLAMA VE KALDIRIM YAPILIYOR

Karamürsel İnönü Caddesi'nde yapılan altyapı çalışması yapılan caddede meydana gelen bozulma Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla yenileniyor. 2 kilometre uzunluğundaki İnönü caddesinin 150 metrelik kısmında asfaltlama ve kaldırım yapımı çalışmalarına başlandı. Her iki cadde yapılacak alt ve üstyapı çalışmaları ile baştan aşağı yenilenecek.

KARAMÜRSEL İÇİN BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI

Bölgede esnaflık yapmakta olan Şeref Keskin, "Yapılan çalışmalar çok güzel. Kaldırımlarımız da genişletiliyor. Esnafımız biraz sıkıntı yaşasa da zahmetsiz rahmet olmuyor" dedi.İnönü Caddesinde esnaflık yapan Ethem Turan ise Karamürsel için çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek "Çalışmalardan çok memnunuz. Çalışmalar bittiğinde çok güzel bir cadde ortaya çıkacak. Emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yine bölge esnaflarından Bülent Arslan; "Esnaf açısından zahmeti çok ama bitince güzel olacak caddemiz. 1,5 aydır süren bir çalışma var. Biraz sıkıntı oluyor. Ama önemi değil. Çalışmalar tamamlandığında bizim işlerimize de olumlu olarak yansıyacak" şeklinde konuştu.