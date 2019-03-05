Karamürsel İtfaiye Müfrezesi Açıldı
23 dakika önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde inşa edilen İtfaiye Müfrezesi törenle hizmete açıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde inşa edilen İtfaiye Müfrezesi törenle hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, itfaiye müfrezesinin açılışında yaptığı konuşmada, Kocaeli itfaiye teşkilatını tüm ilçelerde stratejik noktalarda konuşlandırdıklarını belirterek, ekiplerin her an göreve hazır olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, müfreze binası gezildi.
Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:48 Kaynak: AA
Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı
Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Dengesini Kaybeden Akrabasının Üzerine Düştüğü 11 Aylık Bebek Can Verdi
Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim