Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
Jandarma personeli, ilçedeki şehit anneleri, kadın savcı, hakim, kurum amirleri, çalışanlar, Yalakdere Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğretmenleri, sürücü ve yolcuların gününü kutladı.
Ekipler, kadınlara karanfil de hediye etti.
Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir de katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karamürsel jandarmasından kadınlara karanfil hediyesi - Son Dakika