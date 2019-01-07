Karamürsel Kitap Fuarı Açıldı

5 Şubat Yayınları ve Vav Fuarcılık ortak girişimiyle düzenlenen Karamürsel Kitap Fuarı Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde bu gün açıldı. Karamürsel Belediyesinin katlıları ile hataya geçirilen Kitap Fuarı 7- 8-9-10-11-12-13 Ocak tarihlerinde misafirlerini ağırlaması bekleniyor.

Toplamda 80 yatın evi, 26 stand ve 22 yazarın katıldığı Karamürsel Kitap Fuarında ilk gün yoğun ilgi ile açıldı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, SKT'lar ve çok sayıda Karamürselli vatandaş katıldı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu organizasyonun hayata geçirilmesinde büyük emeği olan 5 Şubat yayınlarının sahibi Tolga Uluaydın'ı tebrik ederek, birlikte standları gezdiler. Birbirinden değerli yazarları ve yayın evlerini Karamürsel de ağırlamaktan ötürü memnuniyetini dile getiren Başkan Yıldırım, bu kitap fuarına İlçede bulunan tüm çocuk, genç ve yaşlı kesimin katılmasını tavsiye etti.