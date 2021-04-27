Karamürsel köprülü kavşağında çevre düzenlemesi - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nce Karamürsel Kent Meydanı ve Kavşak Projesi kapsamında yapılan köprülü kavşak geçtiğimiz günlerde araç trafiğine açılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatan köprülü kavşakta çevre düzenlemesine geçti.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent ulaşımına nefes aldıracak dev projelerden birini daha geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunmuş, Karamürsel'in D-130 karayolunun alt kısmı ve üst kısmını birbirine bağlayan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı törenle araç trafiğine açılmıştı. Bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlanan projede sıra çevre düzenlemesine geldi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çevre düzenlemesi kapsamında alana 3 bin 200 metreküp toprak serimi gerçekleştirdi.

YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'na 2548 adet top şimşir, 1560 adet nandina, 237 adet konik ladin, 288 adet top mazı, 18 adet zeytin ağacı, 31 adet tijli alev, 172 adet ateş dikeni, 470 adet tenax, 246 adet loropetalum ve 140 adet yayılı ardıç dikimi gerçekleştirecek. Alana ayrıca 1131 metrekare taban örtüsü serilecek ve 1131 metrekare de dolamit taşı döşenecek.