Karamürsel plajları her gün bakımdan geçiyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel ilçesindeki plajlarda her gün mıntıka temizliği yapılıyor.



Marmara Denizinin en büyük körfezine sahip olan Kocaeli'de, birçok plaj bulunuyor. Özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşların günlük yaşamında önemli yeri olan plajların, temiz olması vatandaşların memnuniyeti acısından önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da plaj temizlik çalışmaları kapsamında Karamürsel ilçesinde bulunan Altın Kemer, Dereköy, Ulaşlı ve Ereğli Kumyalı Plajların günlük rutin mıntıka temizliği gerçekleştiriyor. 20 personel ile yapılan temizlik çalışmalarında günlük ortalama 15 ton çöp toplanıyor. Gerçekleştirilen öz verili çalışmalar ile vatandaşların plajları temiz bir şekilde kullanması sağlanıyor.



Körfez ve Karadeniz sahilindeki plajlara her yaş grubundan vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bu ilgi özellikle yaz sezonunun açılmasıyla artıyor. Vatandaşlar yüzmek ve eğlenmek için plajlara akın ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların temiz bir çevrede denize girebilmesi için plajların günlük mıntıka temizliğini aralıksız bir şekilde yapıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında plajlardaki evsel atık, yosun ve diğer çöp maddeleri toplanıyor.



Öte yandan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri de vatandaşların daha temiz bir şekilde asansörleri kullanabilmesi amacıyla İzmit D-100 üzerindeki yaya köprülerinde bulunan asansörlerin temizliğini aralıksız yapıyor. İzmit D-100 üzerinde bulunan 15 yaya üst geçidinde 36 adet asansör bulunuyor. D-100 güzergahında toplu taşıma araçlarından inen vatandaşların yaya köprülerine rahat çıkabilmeleri için kullanılan asansörlerin temizliği periyodik olarak gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ