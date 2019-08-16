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Karamürsel Semetler Köprüsü tamamlandı

1 saat önce

Karamürsel ile Semetler köyü arasındaki mesafeyi 14 kilometreye indirecek dere köprüsündeki çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduKaramürsel ilçe merkezi ile Semetler Köyü arasındaki alternatif yola Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan köprü ve bağlantı yolları...

Karamürsel Semetler Köprüsü tamamlandı, System.String[]
Karamürsel ile Semetler köyü arasındaki mesafeyi 14 kilometreye indirecek dere köprüsündeki çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu

Karamürsel ilçe merkezi ile Semetler Köyü arasındaki alternatif yola Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan köprü ve bağlantı yolları inşa edildi. İlçe merkezi ile Semetler Köyü arasındaki mesafeyi 14 kilometre kısalacak olan köprü, tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Karamürsel Semetler Köprüsü'nde yalıtım imalatı yapılarak asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Köprü üzerindeki güvenlik amaçlı oto korkuluk ve yaya korkulukları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla tamamlanan Semetler Köprüsü, yol çizgileri çizilerek araç ve yayaların kullanımına açıldı.

Tamamlanan Semetler Köprüsü sonrasında proje kapsamında, köprüden Semetler Köyüne kadar inşa edilecek olan beton yolun yapımına başlandı. 800 metre uzunluğa ve 6 buçuk metre genişliğe sahip olacak olan beton yola, 780 metreküp beton dökülecek. Bu miktar yolun kenarlarına yapılacak olan yağmursuyu V kanallar ile bin metreküpe çıkacak. Beton yolun şuana kadar 500 metresi yapılırken yolun tamamının önümüzdeki hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor. - KOCAELİ
Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
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