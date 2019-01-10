Son Dakika Haberleri: Karamürsel Stadı Yeni Zeminine Kavuştu

Karamürsel Stadı Yeni Zeminine Kavuştu

1 saat önce

Kentteki spor tesislerinde çeşitli düzenleme ve onarma çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Stadı zemini yenilendi.

Karamürsel Stadı Yeni Zeminine Kavuştu, System.String[]
Kentteki spor tesislerinde çeşitli düzenleme ve onarma çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Stadı zemini yenilendi.

Sporcuların daha sağlıklı ve modern ortamlarda müsabakalarını yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe statlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir dizi bakım ve yenileme uygulamasından geçen Karamürsel Stadı, yeni zeminine kavuştu. Çalışma kapsamında yenilenen zeminin çevresinde eksik olan koşu parkuruna da el atıldı. Stada antrenmanlarda çok önemli bir yeri olan koşu parkuru üç kulvarlı koşu olacak şekilde oluşturuldu.

Amatör spor kulüpleri için bir tesis özelliğini taşıyan Karamürsel Stadında gerçekleşen çalışma kapsamında kale arkası top tutucu imalatı da yapıldı. Saha yenileme çalışmalarının yanı sıra stat çevresinde de düzenlemeler de gerçekleştirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel, Spor
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