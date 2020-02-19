Karamürselde 500 kilogram kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde 500 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) iskelesi yakınında denizden kaçak midye avlandığını gören dernek başkanı Zeki Şirinoğlu, durumu polise bildirdi.

Kaçak avlanma yapan kişiler, 20 çuvalda bulunan yaklaşık 500 kilogram mideyi denize atarak kaçtı.

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi, olayla ilgili tutanak tutarak, midyeleri denize bıraktı.

Kaçak avlananların yakalanması için çalışma başlatıldı.