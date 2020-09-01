Karamürselli balıkçılar "Vira bismillah" dedi - Son Dakika

Balıkçıları uğurlamaya gelen Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, balıkçılara yeni av sezonunda bol kazançlar, kazasız belasız av sezonu dileyerek "Ağları bol balık dolsun, hayırlı olsun." dedi.

Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler