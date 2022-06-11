Karamürselli güreşçi Kahya'ya altın hediyesi

" Kırkpınar'ın provası" olarak adlandırılan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde küçük orta büyük boyda birinci olan Kerem Kahya, Karamürsel İlçe Ziraat Odasını ziyaret etti.

Karamürsel Ziraat Odası'nda düzenlenen törende, Kahya'ya altın hediye edildi.

Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, ata sporunu her zaman desteklediklerini söyledi.

Kahya'nın Karamürselli olduğuna işaret eden Birinci, "İlçemizi nasıl gururlandırmışsa odamızı da gururlandırmıştır. Genç kardeşimize bundan sonraki hayatında ve güreşlerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Kerem Kahya da oda başkanına ve yönetimine teşekkür ederek, "İnşallah Ahmet Taşçı ustamız gibi ben de altın kemeri Karamürsel ilçesine getiren yağlı güreşçiler arasında yer alacağım. Bunun için çok çalışıyorum. Bana destek olan başta Karamürsel Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım'a, aileme ve her zaman yanımda olan Karamürsel halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.