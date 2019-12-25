Karamürselli öğrenciler Diyarbakır'daki öğrenciler için kermes düzenledi - Son Dakika

Karamürsel Necdet Calp İlkokulunda açılan kermesten elde edilecek gelirle Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi alınacak.

Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda kurulan stantlarda, velilerin yaptıkları ürünler satışa sunuldu.

Okul müdürü Lokman Acar, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Tutum Yatırım ve Türk Malı Haftası kutlamaları kapsamında öğrencilerimiz, paylaşmanın yardımlaşmanın güzelliğini yaşıyor ve yaşatıyorlar. Veliler tarafından yapılan ve getirilen ürünlerin satışını gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Salihli İlkokulunda öğretim gören ve yardıma ihtiyacı olan öğrencilere satışlardan elde edeceğimiz gelirin tamamını kırtasiye ve kıyafet alarak gönderelim istedik. Bize bu konuda başta okulumuz 2/F sınıfı öğretmeni Banu Sivrikaya, 4/İ sınıfı öğretmeni Halit Türkay Kaya'ya, sınıf anneleri Nergiz Altıngül, Sibel İnan, Pınar Özcan'a ve velilere teşekkür ediyorum."

Stantları gezen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da alışveriş yaparak kermese destek oldu.