Karancayiyenler, ballı, karidesli özel mamayla besleniyor - Son Dakika

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 'ndeki 4 karıncayiyen, içerisinde dana yüreği, karides ve balın da bulunduğu 12 farklı malzemeyle hazırlanan özel mamayla besleniyor.

Orta ve Güney Amerika'ya özgü bir memeli türü olan eti ve pullarına gösterilen ilgi nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 2 karıncayiyen, 2016 yılında Almanya'nın Dortmund Hayvanat Bahçesi'nden Bursa Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Karıncayiyenlere 'Karina' ve 'Leo' isimleri verildi. Karıncayiyenler, 2019 ve 2020 yıllarında 2 yavru dünyaya getirdi. Türkiye'de dünyaya gelen ilk karıncayiyen olma özelliği taşıyan yavru karıncayiyenler ise annenin sırtından ayrılmıyor. Hayvanat bahçesi görevlilerince özenle bakılan karıncayiyenler, özel mamalarla besleniyor. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda yapışkan dili bulunan karıncayiyenler için hazırlanan püre kıvamındaki mama; dana yüreği, karides, muz, peynir, domates, armut, yumurta, yulaf, elma, arpa, köpek maması ve baldan oluşuyor.Doğal ortamında günde yaklaşık 30 bin karınca veya benzeri hayvanı yiyerek beslenen karıncayiyenlerin mama ile aynı seviyedeki besin değeri karşılanmış oluyor. Özel beslenme programı bulunan karıncayiyenler, böylelikle sağlıklı bir yaşam sürdürüp, üreyebiliyor.

- Bursa