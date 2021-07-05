Karanfil ihracatında Denizli'de var

Denizli'de tomurcuk şeklinde kesilerek tek tek ayıklanan karanfilin hasadı başladı. Toplamda 15 dekar alanda üretilen karanfil, ihracata hazır hale getirilerek satışa sunuluyor.

Acıpayam İlçesi Darıveren Mahallesinde, Kadir Hüseyin Okyar'a ve Çameli ilçesi Arıkaya Mahallesinde, Muhsin Çağdaş'a ait Karanfil Kesme Çiçek Seralarına Acıpayam ve Çameli ilçe müdürleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette üreticilerimiz karanfil üretiminden memnun olduklarını ve yeni gelir kaynağı sağlaması yönünde olumlu düşüncelerini dile getirdiler. Denizli'de 2021 üretim sezonunda Acıpayam'da 11 dekar alanda 3 üretici ve Çameli'de 4 dekar alanda 1 üretici örtü altında karanfil yetiştiriciliğine başlamış olup, Şubat ayında dikimi gerçekleştirilen karanfil hasadı Haziran ayı itibarı ile başladı. Tomurcuk halinde kesimi yapılan karanfiller, tek tek seçilerek, ayıklanıyor. Ayıklanan ve temizlenen karanfiller, demetler halinde paketleniyor. Paketlenerek hazır hale getirilen karanfil demetleri, alıcı firma tarafından üreticiden alınıyor.

"Demet haline getiriyoruz"

Üretici Hüseyin Okyar, karanfillerin serada kesildikten sonra depolarda ihracata hazır hale getirildiğini söyledi. Okyar, "Burada kesim ve paketleme yapıyoruz sonra Antalya'ya gönderiyoruz. Karanfil bize geldikten sonra önce kesim sonra boylama işlemi var. Sonra onlu şekilde demet haline getiriyoruz ve paketleme yapıyoruz" dedi. Plastik seralarda yapılan üretim sayesinde ilkbahar dikimlerinin yanı sıra kış dikimlerinden de başarılı sonuçların elde edileceği tahmin edilmekte olup, iç ve dış piyasada aranan kalite ve kriterlere sahip karanfiller alıcı firma ile sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz tarafından başta Hollanda olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmesi hedeflenmekte. - DENİZLİ