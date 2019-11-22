"Karanlığı Aydınlananlar"adlı öykü yarışması

Artvin'de, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında dereceye giren kişiler için ödül töreni düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Artvin'den yarışmaya katılarak ödül alan Ferdi Gümüş ile Faruk Nafiz Şentürk'e plaket ve ödülleri verildi.

Ferdi Gümüş "Dünya Tutuklanma Günü", Faruk Nafiz Şentürk'te "Kader mi Yoksa Gayret mi" isimli öykülerinde önceden hüküm giymelerinden dolayı iş ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları zorluk ve ön yargıları aşıp başarıya ulaşmak için yaptıklarını kaleme aldı.



Törende konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen öykü yarışmada ödül alan kişileri tebrik etti.

Doruk, denetimli serbestlik müdürlüklerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü dile getirerek, "Artvin olarak bu sonuçları almak bizi gururlandırıyor. Bizim tarihimizde mahkumiyetin bir ceza tarafı var ama biz menderese, eğitim kurumu olarak da zaten görüyorduk. Günümüzde de çağdaş kuruluş olan Denetimli Serbestlik Müessesi gibi bir ayağı toplumda olan yapıyla daha anlamlı hale geldi. Bunu ileri götürmek hepimizin görevi." diye konuştu.

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay da adliyelerin sadece kişilerin yargılandığı ceza evine girdiği ya da para cezası yerler olmadığını söyleyerek, "Asıl önemli konu bu insanların cezasını çektikten sonra, toplumla barışık hale getirilmesidir. Devletimiz bu konuya gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bizde yargı mensupları olarak elimizden geldiğince çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Yapılan projede Artvin'in iki ödül almasının kendilerini gururlandırdığını anlatan Başbay, "Öyküleri okuma fırsatım oldu. Çok sürükleyici iki öykü." diye konuştu.



-Aldığı ödülü Lösev'e bağışladı



Gazetecilere açıklamalarda bulunan eski hükümlü Ferdi Gümüş "Dünya Tutuklanma Günü" isimli öyküsüyle Karadeniz Bölgesinde birincilik ödülünü aldığının söyledi.

Öyküsünü kendi yaşantısında yola çıkarak kaleme aldığını anlatan Gümüş, "2006'da tutuklanmamla başlayan süreci ve sonunu biraz daha hikayeleştirerek anlattım. Yarışmaya katılırken herhangi bir maddi beklentim yoktu. Sadece yarışmada Artvin'inde ismi geçsin diye düşündüm. Birinci olunca maddi bir karşılığı oldu. Bunun bana büyük bir getirisi olmayacak ama yaptığım bağışın karşılığının büyük olacağını düşünerek aldığım ödülü Lösev'e bağışladım." diye konuştu.