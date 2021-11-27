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"Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi" Yoğurtçu Parkı'nda açıldı - Son Dakika

"Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi" Yoğurtçu Parkı'nda açıldı

27.11.2021 21:19

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda, "Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi" açıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda, "Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi" açıldı.

Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu (UN WOMEN), 25 Kasım-10 Aralık arasında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" için 16 günlük aktivizm kampanyası düzenledi. Kampanyanın İstanbul ayağında, "Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi" Yoğurtçu Parkı'nda sergilenmeye başladı.

Serginin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yoğurtçu Parkı'nın, Türkiye kadın hareketi için önemini anlattı. İmamoğlu, "Bundan 34 yıl önce, 1987 yılında binlerce kadın bu parkta toplandı ve ev içi şiddete karşı ilk kitlesel eylemi gerçekleştirdi. O günden bu yana bu şehir, bu park, bu caddeler, bu ağaçlar kadınların sayısız eylemlerine de tanıklık etti. Ne yazık ki bu konu, 21. yüzyılın hala en acı konularından bir tanesi, içimizi acıtan ve derin düşünmemize sebep olan bizi çok üzen bir konu. Ama kadınlar haklı mücadelelerinden elbette hiç vazgeçmediler." diye konuştu.

İBB'nin, kadına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar kadınların mücadelesine destek olanları, bu mücadeleyi sürdürmüş kadın sivil toplum örgütlerini, özellikle hayatını bu sürece adayan herkesi şükranla, minnetle anmak istiyorum. İyi ki varlar. Belki de toplumun çok önünde bu süreci yakalayan ve toplumun bilinçlenmesine katkı sunan onlar. Belki biz, biraz geriden geldik. Ülkemizin bu açığı kapatma konusunda çok duyarlı olacağına, kurumların çok duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum. Kavramın içerisinde ismimizin bulunmasından gurur duyduğum İstanbul Sözleşmesi'ni, toplumsal cinsiyet eşitliğini her yerde, her zaman savunmaya ve yanında olmaya devam edeceğiz."

"Biz erkekler çözüm için çok çabalamalıyız"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, şunları söyledi:

"Bugün toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan, buna karşı seslerini yükseltebilen ya da yükseltemeyen tüm kadınlarla dayanışmamızı ifade etmek için buradayız. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet yaygın bir insan hakları ihlalidir. Karanlığı Aydınlat sergisi ile Türkiye'de kadın haklarının ilerletilmesinde savunuculuk yapan sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz."

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet bir kadın konusu değildir, bir erkek konusudur. Kadınlara şiddet uygulayan erkeklerdir. Tüm erkekler değil ama aramızdaki birçok erkek. Dolayısıyla biz erkekler gerçekten bu büyük sorunun merkezinde yer alıyoruz. Bu yüzden, mantıklı olarak, çözümün de merkezindeyiz. Biz erkekler çözüm için çok çabalamalıyız." diye konuştu.

UN WOMEN Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El Yassir, "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet tüm dünyada yaygın bir sorun. Ancak, bu sorun önlenebilir. Hep birlikte harekete geçerek bu 'gölge pandemiyi' birlikte sona erdirebiliriz. Evlerimiz, şehirlerimiz, kamusal ve dijital alanlarımızı güvenli yapmak için çabalarımızı hızlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Etkinliğin yapıldığı Yoğurtçu Parkı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi Yoğurtçu Parkı'nda açıldı
Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi Yoğurtçu Parkı'nda açıldı
Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi Yoğurtçu Parkı'nda açıldı
Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi Yoğurtçu Parkı'nda açıldı
Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi Yoğurtçu Parkı'nda açıldı

İstanbul, Kadıköy, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi' Yoğurtçu Parkı'nda açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi" Yoğurtçu Parkı'nda açıldı - Son Dakika
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