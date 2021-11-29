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KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA - Son Dakika

KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA

29.11.2021 11:05

? Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 16 Günlük Aktivizm ? Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında sanatçı Ecem Dilan Köse'nin Tanık 2021 isimli dijital eseri, Metro İstanbul Şişhane İstasyonu'nda İstanbullularla buluştu.

? Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 16 Günlük Aktivizm ? Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında sanatçı Ecem Dilan Köse'nin Tanık 2021 isimli dijital eseri, Metro İstanbul Şişhane İstasyonu'nda İstanbullularla buluştu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 16 Günlük Aktivizm kapsamında düzenlenen #KayıtsızKalmayın ulusal kampanyası 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisi ile kamusal alana taşındı. Serginin dijital eseri Tanık 2021, Metro İstanbul Şişhane İstasyonu'nda sanatın gücünü kullanarak kadın ve kız çocuklarına yönelik toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

KADINLAR VE ŞİDDETİ BİRBİRİNDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN SESİN GÜCÜNÜ KULLANILIYOR

Sanatçı Ecem Dilan Köse'nin 2019'da hayata geçirdiği ses etkileşimli eserin uyarlaması olan Tanık 2021, kadınlar ve şiddeti birbirinden uzaklaştırmak için sesin gücünü kullanıyor. 20 metrekarelik led dev ekranda harekete ve sese duyarlı görsel bir gösteriye dönüşen sanat eseri, yanından geçenlerin hareketlerini kinetik kamerayla algılayarak, Ateş Böcekleri'nin ses dalgalarıyla dansına dönüştürüyor.

Alanda bulunan mikrofon aracılığıyla şiddete 'Ben de kayıtsız kalmıyorum!' cümlesiyle tepki verenlerin ses dalgalarından oluşan pikseller de Ateş Böcekleri ile bütünleşerek izleyiciye doyumsuz görsel deneyim yaşatıyor.

Milliyet Gazetesinin medya desteğiyle yürütülen kampanyanın hedefi, şiddete tanıklık anında ve sonrasında şiddete maruz bırakılan kadınlara nasıl destek olabilecekleri hakkında kamuoyunun farkındalığını artırmak ve bu kapsamda çevrimiçi bir dayanışma ağı kurabilmek.

16 GÜNLÜK ULUSAL KAMPANYA

Her yıl 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenlenen bir kampanya olan 16 Günlük Aktivizm, bu yılki odağı ile kadınların maruz bırakıldığı şiddete sokakta, işte, sosyal medyada, arkadaş ortamında veya herhangi bir yerde tanık olunduğunda kayıtsız kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

SERGİDE, 12 SANATÇININ 10 FARKLI ESERİ BULUNUYOR

Kampanyaya ilişkin bilgi veren BM Kadın Birimi'nden İletişim Uzmanı Tayfun Yılmaz, 'Her yıl dünyada ve Türkiye'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam eden bir kampanya sürdürüyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine bu şekilde dikkat çekiyoruz. Herkesi birlik olmaya dünyayı turuncuya boyayarak kadınlara yönelik şiddete 'hayır' demeye davet ediyoruz. Bu kapsamda Yoğurtçu Parkı'nda 'Karanlığı Aydınlat' isimli bir sergi açtık. Sergi, AB'nin mali desteği, İBB'nin ev sahipliğinde ve bizlerin BM Kadın Birimi'nin öncülüğünde gerçekleşti. Sergide, 12 sanatçının 10 farklı eseri bulunuyor. Işığı ve sesi kullanan eserler herkesi kadına yönelik şiddetle mücadeleye davet ediyor? dedi.

SES VE HAREKETE DUYARLI

Yılmaz, 'Sergi kapsamında eserlerden birini kamusal alana taşımak istedik. Ses ve ışığı bir araya getiren interaktif bir mapping eseri Şişhane Metrosu'na getirdik. Eser sanatçı Ecem Dilan Köse imzalı 'Tanık' isimli bir eser. İstanbul metrosunda ilk kez böyle bir etkinlik oluyor. Ses ve harekete duyarlı, insanların hareketlerini keşfediyor. Mikrofona 'ben de kayıtsız kalmıyorum' diyerek kadınlara karşı şiddete kayıtsız kalmadığınızı herkese söyleyebiliyorsunuz? diye konuştu.

'ÇOK İLGİ ÇEKİCİ'

Metroya giderken kampanyayı gören ve destek veren Göksel Korkut da 'Çok ilgi çekici özellikle böyle gündelik hayatın içine sokulmuş olması farkındalık yaratıyor, dikkatimi çekti. Özellikle son zamanlarda gündeme gelen olumsuz haberleri duyunca bir parçası olmaktan gurur duydum' ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK OLUŞMASI İÇİN GÜZEL VE UYARICI OLMUŞ

Mürüvvet Durak ise 'Farkındalık oluşması için güzel ve uyarıcı olmuş. Bir kadın olarak teşekkür ediyorum. Kadınlar ülkemizde çok fazla şiddete maruz kalıyor, şiddeti kınıyorum. Devlet ve toplum olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Eğitimi artırmak, farkındalığı kazandırmak birinci önceliğimiz olmalıdır' dedi.

Görüntü Dökmü:

Tayfun Yılmaz ile röp.

Eserden detaylar

Yanından geçen insan detayları

İnsanlarla röp.

Genel detaylar

KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA
KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA
KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA
KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA
KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA
KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA

Birleşmiş Milletler, 10 Aralık, İstanbul, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARANLIĞI AYDINLAT? SERGİSİ ŞİŞHANE METROSU'NDA - Son Dakika
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