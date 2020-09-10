"Karanlığın İçinden" - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.
"Karanlığın İçinden"
David Ryan Keith'in yönettiği "Karanlığın İçinden"in başrollerinde Kendra Carelli, Paul Flannery ve Mark Wood oynuyor.
Korku ve gerilim türündeki film; ebeveynlerinin ortadan yok olmasının arkasındaki sır perdesini aralamaya çabalayan, psişik güçlere sahip bir adamın başından geçenleri ele alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:00 - Kaynak: AA
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