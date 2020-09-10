"Karanlığın İçinden" - Son Dakika

Korku ve gerilim türündeki film; ebeveynlerinin ortadan yok olmasının arkasındaki sır perdesini aralamaya çabalayan, psişik güçlere sahip bir adamın başından geçenleri ele alıyor.

David Ryan Keith'in yönettiği "Karanlığın İçinden"in başrollerinde Kendra Carelli, Paul Flannery ve Mark Wood oynuyor.

Türkiye 'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

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