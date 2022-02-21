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Karanlık cinayet 'Temiz' talimatla aydınlatıldı - Son Dakika

Karanlık cinayet 'Temiz' talimatla aydınlatıldı

21.02.2022 11:33
Karanlık cinayet 'Temiz' talimatla aydınlatıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve Cinayet, Gasp Büro Amirliği Dedektiflerinin ısrarlı, bir o kadarda titiz çalışmasıyla 2 kişi cinayet olayında suçsuz yere hapis yatmaktan kurtulurken, dedektiflerin hassas çalışması ile annesi arkadaşları tarafından katledilen oğlunun ise 'katil...

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve Cinayet, Gasp Büro Amirliği Dedektiflerinin ısrarlı, bir o kadarda titiz çalışmasıyla 2 kişi cinayet olayında suçsuz yere hapis yatmaktan kurtulurken, dedektiflerin hassas çalışması ile annesi arkadaşları tarafından katledilen oğlunun ise 'katil evlat' damgası yemesinin önüne geçildi.

Geçtiğimiz 25 Ocak tarihinde Bayat ilçesinde meydana gelen olayda 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Olayın ardından kadının oğlu Ahmet Evlice ve kayınbiraderi B.E., şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış daha sonrada gözaltı sürelerinin dolmasıyla tutuklandı. Ancak İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in talimatı ile soruşturmanın peşini bırakmayan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği Dedektifleri adeta kılı 40 yararak olayı aydınlatmayı başardı.

Dedektifler önce çevre sakinleri ve tanıkların beyanlarından yola çıkarak olay günü kayıtta olan çevredeki güvenlik kameralarının 470 saatlik kayıtlarını izledi. Ardından evde olay gününde toplanan delilleri değerlendiren ve parmak izlerini inceleyen ekipler sonuca ulaştı. Polis daha sonra bir öldürülen kadının oğlu Ahmet Evlice'nin arkadaşı olan 3 kişiyi yakalamayı başardı.

Olayda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olayda eve su içme bahanesi ile giren Fatih Arısoy'un yaşlı kadının boğazını maket bıçağı ile kestiği ve Emre Kaya'nın da ona gözcülük yaptığı ortaya çıkarken, faillerin arkadaşı M.Ç., isimli şahsın ise olayın plan aşamasında olduğu kaydedildi. Arısoy ve Kata tutuklanırken, M.Ç., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Annesinin ağır cezayı alması için mücadele edecek

Olayın aydınlatılması ile kadının oğlu Ahmet Evlice ve kayınbiraderi B.E., suçsuz yere hapiste yatmaktan kurtulduğu gibi aynı zamanda Ahmet Evlice'de katil evlat damgası yemekten kurtuldu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Evlice annesinin katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Karanlık cinayet 'Temiz' talimatla aydınlatıldı
Karanlık cinayet 'Temiz' talimatla aydınlatıldı
Karanlık cinayet 'Temiz' talimatla aydınlatıldı

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Ali Temiz, Karahisar, Cinayet, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karanlık cinayet 'Temiz' talimatla aydınlatıldı - Son Dakika


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