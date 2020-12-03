GAZİANTEP - Karanlık dünyalarını Kur'an'la aydınlatan görme engelli iki arkadaşın hafızlık başarısı - Son Dakika

GAZİANTEP - Karanlık dünyalarını Kur'an'la aydınlatan görme engelli iki arkadaşın hafızlık başarısı

03.12.2020 11:29

Gaziantep'te yaşayan görme engelli Mehmetcan Durmuş (16) ile Metehan Toprak (14), karanlık dünyalarını Kur'an-ı Kerim ile aydınlatarak birlikte hafız olmanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan görme engelli Mehmetcan Durmuş (16) ile Metehan Toprak (14), karanlık dünyalarını Kur'an-ı Kerim ile aydınlatarak birlikte hafız olmanın gururunu yaşıyor.

Aileleri ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenmeye karar veren Şehitkamil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Durmuş ile Boyacı Mahmut Ziylan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Toprak, okul eğitimlerinin yanında Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi görmeye başladı.

Temel Kur'an-ı Kerim eğitimi aldıktan sonra hafızlığa başlayan görme engelli iki arkadaş, engellerini bir tarafa bırakarak ve sırt sırta vererek, öğreticileri eşliğinde braille (görme engeliler için hazırlanmış özel alfabe) alfabeli Kur'an-ı Kerim sayesinde hafız olabilmek için gayret etti.

Hemen her gün çalışarak, azimleriyle yaklaşık 11 ayda hafız olma mutluluğuna ulaşan engelli arkadaşlar, başarılarıyla çevredekilerinin hem takdirini topluyor hem de örnek oluyor.

"Asıl engel gözlerin değil, gönüllerin engelidir"

Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, AA muhabirine, 2018'de kentte görme engelliler için düzenlenen hafızlık kursunun meyvelerinin almaya başladıkları söyledi.

Görme engellilerin hafız olmasında öğretici ve ailelerin büyük destek ve emeklerinin olduğunu ifade eden Arcaklıoğlu, "Görme engellilerin çalışması, normal hafızlık çalışması gibi değil. Hafızlık eğitimi alan çocuklarımız elleriyle kabartmadan okuyarak, çalışıyor." dedi.

Arcaklıoğlu, öğrenmenin önünde engel olmadığına ve Mehmetcan ile Metehan'ın bir yıl dolmadan hafız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim okumanın önünde engel yok. Bu çocuklarımız toplumdaki birçok Kur'an ile buluşmak isteyip de dünyevi çok şeyden de uzak duranlara da çok büyük bir örnektir. Asıl engel gözlerin görmemesi değil, asıl engel gönüllerdeki engellerdir. Mehmetcan ve Metehan topluma, 'Biz bu engelleri aştık, Kur'an-ı Kerim ile buluştuk, Kur'an ile manevi iklimine daldık, sizlerde gelin bu manevi iklime dalın.' diyor."

"İslam tarihi alanında akademisyen olmak istiyorum"

Mehmetcan Durmuş ise hafız olmanın mutluluğunun tarifi yapılamayacak kadar güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Erken yaşta hafız olma başarısını elde ettiği için büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Durmuş, "Kur'an-ı Kerim'in içeriğini çok merak ediyordum, bundan dolayı hafız olmak istedi. Bu isteğime de hafız olarak ulaştım. Eğitimimde bana yardımcı olan anneme, babama ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Her işin bir zorluğu var, hafızlığın süresi açısından sabır ve zorluğu oldu. Hafız olmak için günde 13-15 saat çalıştım. İleride İslam tarihi alanında akademisyen olmak ve çalışmalar yapmak istiyorum." dedi.

"İnşallah ileride bu güzel duyguyu başkalarına da yaşatırım"

Metehan Toprak da hafız olmanın güzel bir duygu yaşattığını dile getirdi.

Hafızlık eğitiminde biraz zorlandığını ama pes etmeden başardığını anlatan Toprak, "Hafızlık engel tanımıyor. İsteyen herkes hafızlığını yapabilir. Çok mutluyum. Hafızlık eğitimimi tamamlamak için sabahtan akşama kadar çalıştığım günler oldu. Hayalim hoca olmak ve inşallah ileride bu güzel duyguyu başkalarına da yaşatırım." ifadesini kullandı.

Şahinbey İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörü ve görme engelli öğreticisi Ahmet Mansur da görme engelli çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiklerini ve görme engelli çocukların hafız olmasından dolayı mutluluk yaşadıkların ifade etti.

GAZİANTEP - Karanlık dünyalarını Kur'an'la aydınlatan görme engelli iki arkadaşın hafızlık başarısı
GAZİANTEP - Karanlık dünyalarını Kur'an'la aydınlatan görme engelli iki arkadaşın hafızlık başarısı
GAZİANTEP - Karanlık dünyalarını Kur'an'la aydınlatan görme engelli iki arkadaşın hafızlık başarısı
GAZİANTEP - Karanlık dünyalarını Kur'an'la aydınlatan görme engelli iki arkadaşın hafızlık başarısı

Görme Engelli, Gaziantep, Şahinbey, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Karanlık dünyalarını Kur'an'la aydınlatan görme engelli iki arkadaşın hafızlık başarısı - Son Dakika


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