Karanlık Dünyasını Aydınlatmak İçin Yardım Bekliyor
53 dakika önce
Siirt'te yüzde 61 oranında görme yetini kaybeden 4 çocuk babası Ömer Erbek, tedavi için destek bekliyor.
Siirt
'te yüzde 61 oranında görme yetini kaybeden 4 çocuk babası Ömer Erbek, tedavi için destek bekliyor.
Afetevleri Mahallesinde oturan Erbek, yaptığı açıklamada, çocuk yaşta yakalandığı hastalığın fark edilememesi üzerine ilerleyen zamanlarda görme kaybı yaşadığını belirtti.
Rahatsızlığına "göz sinirinin bozulması" tanısı konulduğunu dile getiren Erbek, maddi durumunun iyi olmadığını, tedavi için hayırseverlerden uzanacak yardım eli beklediğini aktardı.
Erbek, rahatsızlığı nedeniyle çocuklarını dahi görmekte zorlandığını anlatarak, "16 yıldır hastalığıma tedavi arıyorum. İlerleyen zamanlarda görme yetimi iyice kaybetmekten korkuyorum. Hastalığımdan dolayı çalışamıyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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