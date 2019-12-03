Karanlık dünyasını futbolla aydınlattı

Elazığ'da 17 yaşındaki görme engelli Eray Sertkaya, yaşama futbolla tutundu.

Beş çocuklu Sertkaya ailesi, doğuştan görme engelli çocukları Eray'ın çok sık televizyonda futbol maçı dinlediğini ve evde topla oynadığını fark etmesi üzerine onu Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübüne götürdü.

Burada antrenörleri sayesinde futbolda kendini daha da geliştiren Eray, katıldığı elemeler sonucunda milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Ayrıca Eray'ın forma giydiği Elazığ Harput Görme Engelliler B1 (Hiç görmeyenler) Futbol Takımı ile 2016, 2018 ve 2019 yılında Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Adeta futbol ile yaşama bağlanan Sertkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan yüzde 100 görme engelli olduğunu belirterek, küçüklüğünden beri futbola büyük ilgi duyduğunu söyledi.

"Evde tek başıma futbol oynamaya çalışıyordum"

Sürekli futbol ile ilgili bilgiler öğrenmeye çalıştığını ifade eden Sertkaya, şunları kaydetti:

"Futbola karşı küçüklüğümden beri ilgim var. Görme engelli olduğum için gören arkadaşlarımla top oynayamıyordum. Bu yüzden çok üzülüyordum. Top alıp evde tek başıma futbol oynamaya çalışıyordum. Televizyonda hep futbol maçlarını dinliyordum. Sürekli top oynamak istiyordum. Daha sonra ailem ilgimi fark edince 4 yıl önce beni Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulubüne getirdi."

Kulübe ilk geldiğinde futbol oynayacağı için çok heyecanlandığını ifade eden Sertkaya, futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu aktardı.

Eray Sertkaya, futbolun aynı zamanda yeni arkadaşlar edinmesini sağladığını dile getirerek, "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum futbola kavuştum. Futbol oynamak hem ruhen hem de fizik olarak beni rahatlatıyor. Böylelikle futbol benim yaşam biçimim oldu." dedi.

Tutku haline dönüştü

Başarı elde etmesi sayesinde futbolun kendisi için tutku haline dönüştüğünü vurgulayan Sertkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği hiç görmeyenler ligine Harput Görme Engelliler futbol takımı olarak katıldık. İlk senemde takımım ile namağlup olarak şampiyonluğu yaşadık. Böylelikle ikinci lige yükseldik. Bunun yanında 2018 ve 2019'da da oynadığımız gruplarda Türkiye Şampiyonluğu yaşadık. İlk yılımda görme engelliler milli kampına çağrıldım. Bu yılda yine şampiyon olup birinci lige yükseleceğiz inşallah."

Her şeyin tam istediği gibi ilerlediğini belirten Sertkaya, "Şunda tam hayal ettiğim şekilde ilerliyorum. Bunu da bana inanan aileme ve Harput Görme Engelliler görme Spor Kulübüne borçluyum. En büyük destekçilerim oldular. Bundan sonra ki hedefim Milli forma ile Avrupa ve Dünyada şampiyonluklar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Gökhan Yarıcı: "Arkadaşlarına da örnek oluyor"

Kulüp antrenörü Gökhan Yarıcı da görme engelli sporculara gönüllü antrenörlük yaparak engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştığını söyledi.

Eray'ın engelini spor ile aştığını vurgulayan Yarıcı, şunları aktardı:

"Görme engelli kardeşlerimize destek olmak istiyoruz. Eray çok hevesli, çok güzel futbol oynuyor. Diğer arkadaşlarına göre futbolu daha gönülden istediği için çok iyi oynuyor. Takımda içerisinde başarısını gösteriyor. Forvet oyuncusu olarak çok güzel goller atıyor. Milli takıma seçilmesi bizleri daha çok mutlu etti. Başarılarıyla diğer arkadaşlarına da örnek oluyor."

Başkan Fehmi Güler: "İlk geldi antrenmanda onun yeteneğinin farkına vardık"

Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fehmi Güler de yaklaşık 10 yıldır kendisi gibi görme engelli bireylerin spor ile tanışması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Sporun engellilerin yaşam biçimi olması gerektiğini savunan Güler, şunları kaydetti:

"Amacımız tüm görme engelli bireyleri spor ile tanıştırmak. Çok zor şartlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.Görme engellileri spora kazandırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadarki en iyi oyuncumuz Eray oldu. Daha 12 yaşındayken ailesinin desteği ile takıma kazandırdık. İlk geldi antrenmanda onun yeteneğinin farkına vardık. Eğitim almadan çok güzel hareketler yaptığını gördük. Ardından takıma aldık ve şimdi milli takıma kadar ilerlerdi. Burada ki amacımız daha çok Eraylar ortaya çıkarmak."