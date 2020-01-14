Karanlık hayatlarında birbirlerine "ışık" oluyorlar - Son Dakika
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Karanlık hayatlarında birbirlerine "ışık" oluyorlar

10 dakika önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin doğuştan görme engelli 7 ferdi, karanlık dünyalarında yüzlerinin gülüşüyle hayata tutunuyor.

Karanlık hayatlarında birbirlerine

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin doğuştan görme engelli 7 ferdi, karanlık dünyalarında yüzlerinin gülüşüyle hayata tutunuyor.

İlçeye bağlı Hacı Yakup köyünde yaşayan Hasan (58), Ali (59), Melek (70), Fatma (65) ve Firdevs (64) Yılmaz kardeşler ile yeğenleri Züleyha Yılmaz (39) ve Müberra Çakar (43) doğuştan görme engelli dünyaya geldi. Müberra Çakar'ın evlenmesinin ardından Yılmaz ailesi, aynı evde engelli olmayan diğer aile fertleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

Engelli kardeş ve yeğenler, kendilerine günlük hayatlarında destek olan ailenin gelini Havva Yılmaz'ın (47) ev işlerine yardımcı oluyor. Evdeki eşyaların yerini ezbere bilen görme engelli kardeş ve yeğenler, yapabildikleriyle ilk kez kendilerini görenleri şaşırtıyor.

Gezmekten ve insanlarla sohbet etmekten keyif alan görme engelli aile fertleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışıp Ankara'yı gezmenin hayalini kuruyor.

"Ellerinden geldiği kadar bana yardımcı oluyorlar"

Engelli kardeş ve yeğenlerin bakımını yapan Havva Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle engelli aile bireylerinin ihtiyaçlarını elinden geldiğince karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

Görme engelli kardeşlerin günlük hayatta oldukça neşeli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hayata küsersek hem onlar için hem de benim için kötü olur. Onların da benim de psikolojim bozulur. Özel ihtiyaçlarını görüyorlar. Banyolarını kendileri yapıyorlar. Çamaşırlarını makineye koyuyorlar. Ellerinden geldiği kadar bana yardımcı oluyorlar. Şimdi hepsinin elleri ayakları tutuyor. İleri de bunu yapamadıklarında işte o zaman bizim için bakım işi olacak." dedi.

Engelli kardeşlerin sosyalleşmek istediğini fakat günlük işlerin yoğunluğundan onlara ayak uyduramadığını aktaran Yılmaz, "Ben de onlarla sosyal olamıyorum çünkü hepsi şeker hastası. İlaçları, öğünleri var. Yemek yemek zorundalar. Yemek yiyerek haplarını içecekler. İlaçlarını içmeseler bu kez tedavileri aksayacak." ifadesini kullandı.

Görme engelli kardeşlerden Hasan Yılmaz, 4 kardeşi ve görme engelli bir yeğeniyle beraber yaşadığını, 4 yıldır da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü, İstanbul'da rehabilitasyon merkezinde bir süre masörlük eğitimi aldığını kaydetti.

"Kafaya bir şey takmakla olmuyor"

Firdevs Yılmaz da elinden geldiğince ev işleri yapmaya çalıştığını ve herşeye rağmen mutlu olduklarını belirterek, "Bazen mutlu olmak gerekiyor. Kafaya bir şey takmakla olmuyor. Ne yapalım? Sağolsun arkadaşlar bazen bir yere giderken çağırıyor. Gezmek istediğimde çıkıp dolaşıyorum. Komşular yardımcı oluyor, bir yere gitmek istediğimde götürüyorlar. Yılda bir ya da iki kez bizi arabayla gezdirmelerini istiyorum. Sadece istediğimiz o." diye konuştu.

Fatma Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışıp Ankara'yı gezmeyi istediklerini dile getirerek, "Bizi oralara götürsünler, gezdirsinler. Cumhurbaşkanı ile sohbet etmek istiyoruz. Onu seviyoruz. Allah'a şükür Türkiye'nin başında." dedi.

Yılmaz, kendisinin de kardeşleri gibi ev işlerine yardım ettiğini, özellikle mutfakta ailesine daha çok yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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