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Karanlık Kanyon'da inşa edilecek "Sırat on Fırat" köprüsünden geçmek yürek işi - Son Dakika

Karanlık Kanyon'da inşa edilecek "Sırat on Fırat" köprüsünden geçmek yürek işi

09.06.2021 12:11

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesindeki Erzincan Kemaliye ilçesinde yer alan Karanlık Kanyon'da 750 metre uzunluğunda ve 560 metre yüksekliğinde "Sırat on Fırat" adında asma köprü yapılması planlanıyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesindeki Erzincan Kemaliye ilçesinde yer alan Karanlık Kanyon'da 750 metre uzunluğunda ve 560 metre yüksekliğinde "Sırat on Fırat" adında asma köprü yapılması planlanıyor.

Kemaliye Uluslararası Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapan ilçede, Kemaliye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince "Sırat on Fırat" adı verilen proje hazırlandı. Proje çerçevesinde, Fırat'ın kollarından Karasu nehri üzerindeki Karanlık Kanyon'da turizm amaçlı asma yürüyüş köprüsü yapılması için hazırlıklar sürüyor.

Bölgede yapılan fizibilite çalışması sonrası proje çizimleri tamamlanıp yapımı için ihale aşamasına gelinen asma köprü, tamamlandığında 750 metre uzunluğu ve 560 metre yüksekliği ile dünya çapında dikkat çekecek asma yürüyüş köprülerinden biri olacak.

Özellikle adrenalin tutkunlarının sabit bir yapıdan ya da uçurumdan paraşütle atladığı base jump ve "yarasa atlayış" olarak bilinen wingsuit atlayışlarında tercih edeceği köprünün bölgeye daha çok turist çekmesi hedefleniyor.

Paraşütle atlama, yarasa atlayışı gibi ekstrem spor tutkunları ile maceraseverlerin ilgisini çekecek köprü geçişinde cesaretli kişilere sertifika verilecek.

Ülke ve bölgenin turizmine ivme katacak köprünün yapılması sonrası bölgeye gelecek turistler, Kemaliye-Divriği arasında Karanlık Kanyon'da 132 yılda inşa edilen ve "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu'nda da yürüyüş ya da araçlarıyla off-road yapabilecek.

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, AA muhabirine, Karanlık Kanyon'un dünyanın sayılı kanyonları arasında yer aldığını söyledi.

"Sırat on Fırat" projesi ile bölgenin turizmde büyük prestij kazanacağını aktaran Yeşilbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yapmayı planladığımız proje, 'Sırat on Fırat' projesidir. Bu Fırat'ın üzerinde bir Sırat köprüsü olacak demektir. Projenin her şeyi hazır. Dünyanın farklı yerlerinden macerasever, doğasever ve ekstrem sporu ile ilgilenenlerin buraya geleceğini ve yoğun ilgi göstereceklerini öngörüyoruz. Proje, hem Kemaliye hem de Erzincan için bir katma değer sağlayacaktır. Sırf bundan dolayı Kemaliye'ye ve Erzincan'a gelen insanlar olacak. Bölgeye prestij katacak projemizin inşallah yakın zamanda hayata geçmesini bekliyoruz."

Yeşilbaş, köprü bölgesine turistler için yol da yapılacağını belirterek, projenin Karayollarınca onaylandığını aktardı.

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ferudun Çelikmen de "Sırat on Fırat" asma köprüsünün tamamlandığında yılda 1 milyon turisti ağırlayacağına inandıklarını belirtti.

Projenin çok ayaklı olduğunu vurgulayan Çelikmen, "Hedeflediğimiz turist sayısı gerçekten çok büyük ve ciddi bir rakam. Proje için ihaleye çıkacağız, son aşamasındayız. İnsanlar artık yeni tip koronavirüs salgını sonrası köye dönüş yaparken alternatif turizm olan doğa turizmine de ciddi anlamda yönelmiş durumdalar. Bu ve buna benzer tematik köprüler insanlarda doğa tutkusunu hızlandıracak." dedi.

7'den 70'e herkes güvenli şekilde köprüden geçecek

Çelikmen, Türkiye'nin en büyük ve geniş kapsamlı doğa sporları festivalini Kemaliye'de düzenlediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğa sporları festivaliyle dünyanın farklı kıtalarından çok sayıda sporcuyu burada ağırlıyoruz. Başka hiçbir yerde olmayan wingsuit ve buse jamp atlayışları burada yapılıyor. Tabii bunlar çok ekstrem sporlar. Burada yapılacak 'Sırat on Fırat' köprüsü çok ciddi ve özel bir mühendislik çalışması gerektiriyor, rüzgar, kar, ağırlık ve salınım hesapları yapılarak inşa edilecek. Bunlar yapıldıktan sonra insanlarımız 7'den 70'e herkes güvenli şekilde karşıdan karşıya geçecek ve bizler de köprüyü geçenlere sertifika vereceğiz."

Projenin önemine vurgu yapan Çelikmen, sözlerini "Bu tür projelerin benzerleri dünyada 3-4 ayda yapılmış. Biz de ihale sonrası projeyi en geç 5-6 ay içinde tamamlarız. Mükemmel, çok ayaklı ve maliyeti minimize edilmiş bu projenin 1 milyon turisti ağırlayacağını düşündüğünüzde yörede kalkınmayı zıplatacak proje." diyerek tamamladı.

Öte yandan köprünün üzerinde yapılacağı Karanlık Kanyon'u, Anadolu Ajansı ekibi drone ile görüntüledi.

Karanlık Kanyon'da inşa edilecek Sırat on Fırat köprüsünden geçmek yürek işi
Karanlık Kanyon'da inşa edilecek Sırat on Fırat köprüsünden geçmek yürek işi
Karanlık Kanyon'da inşa edilecek Sırat on Fırat köprüsünden geçmek yürek işi
Karanlık Kanyon'da inşa edilecek Sırat on Fırat köprüsünden geçmek yürek işi

Erzincan, turist, Turizm, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karanlık Kanyon'da inşa edilecek 'Sırat on Fırat' köprüsünden geçmek yürek işi - Son Dakika


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