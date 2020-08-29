"Karanlık Madde" filminin çekimleri Aladağlar'da sürüyor - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesinde çekimleri süren "Karanlık Madde" filminin setini ziyaret etti.

Bir süre çekimleri izleyen Şimşek, oyuncularla sohbet etti, yapımcı ve başrol oyuncusu Orkun Olgar'dan film hakkında bilgi aldı.

Filmin Niğde'nin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Şimşek, "Geçen yıl 'Mavzer' filmi çekilmişti ve şu anda festivallerde yarışıyor. Önümüzdeki yıllarda vizyona girecek. Ayrıca Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Hindistan'da yarıda bıraktığı 'Laal Singh Chaddha' adlı yeni filmini tamamlamak için bu bölgeyi tercih etti. Khan, çekimlerine ekimde başlayacak." dedi.

Şimşek, Aladağlar'ın sadece sporcuların değil film yapımcılarının da dikkatini çeken bir bölge olduğunu dile getirerek, "Aladağlar bölgesi, film çekimleri açısından da cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. İnanıyorum ki burası birçok filmin çekimlerine ev sahipliği yapacak. Böylelikle de daha çok tanınacak ve film çekimleri açısından marka noktası haline gelecek." diye konuştu.

Olgar ise önceki yıllarda bir macera programıyla keşfettikleri bölgeye hayran kaldıklarını söyledi.

Doğaseverler, macera sporcuları ve dağcılar için bölgenin büyük bir nimet olduğunu vurgulayan Olgar, şunları kaydetti:

"Film sektörü açısından bakarsak bu kadar fazla dokuyu, bu kadar küçük bir alanda bulabiliyorsunuz. Sanki özel tasarlamış, Hollywood'da bir film seti gibi. İnsanın tüylerini diken diken eden bir bölge. Karanlık Madde, her şeyiyle farklı bir film. Doğa, macera filmi. Örneği olmayan bir film olacak. 3,5 hafta sürecek çekimlerimizin bir haftasını tamamladık."

Şimşek'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve Çamardı Kaymakamı Fatih Uzun da eşlik etti.