Karanlık Masallar

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32 dakika önce
Dört ünlü isim, hikayesi Mine Söğüt'e, senaryosu Gizem Kızıl'a ait "Deli Kadın Hikayeleri"ni seslendirdi.
Dört ünlü isim, hikayesi Mine Söğüt'e, senaryosu Gizem Kızıl'a ait "Deli Kadın Hikayeleri"ni seslendirdi. "İçinde Ateşe Yakın Bir Şey Olan Kadın" adlı ilk bölüm, önceki akşam yayına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:43
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