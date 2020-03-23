Karanlık Masallar

Dört ünlü isim, hikayesi Mine Söğüt'e, senaryosu Gizem Kızıl'a ait "Deli Kadın Hikayeleri"ni seslendirdi. "İçinde Ateşe Yakın Bir Şey Olan Kadın" adlı ilk bölüm, önceki akşam yayına girdi.