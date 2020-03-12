Karanlık odada sebze yetiştirdiler - Son Dakika
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Karanlık odada sebze yetiştirdiler

6 saat önce

Lise öğrencileri güneş görmeyen bodrum katta sebze üretmeyi başardı.

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Lise öğrencileri güneş görmeyen bodrum katta sebze üretmeyi başardı.


TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı. Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarını kapsayan 12 alanda toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Eskişehir ETİ Sosyal Bilimler Okulu öğrencileri, geliştirdikleri projeyle güneş görmeden karanlık odada sebze üretmeyi başardı. Bu proje sayesinde insanlar evlerinin bodrum katında güneşe ihtiyaç duymadan sebze yetiştirebilecek. Elif Akkaya ve Sude Deniz, karanlık odada ışıkla ürettikleri sebzeleri yarışmada sergiledi. Bu proje ülkenin kritik ve stratejik durumlarında gıda ihtiyacını karşılayacak.


Eskişehir ETİ Sosyal Bilimler Okulu öğretmeni Işın Erdoğan, "Son dönemde dünyada küresel iklim değişikliklerinden dolayı tarımla ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir yandan nüfus giderek artarken, bir yandan da tarım alanlarımız giderek azalıyor. Küresel ilkim değişiklerinden dolayı tarım alanları zarar görüyor. Ülkenin kritik ve stratejik durumlarında gıda ihtiyacını karşılamak için karanlıkta tarım yapabilir miyiz diye düşündük. Basit bir denemeyle karanlık odada sebze yetiştirmeyi başardık. İlk denememizde karanlık odada renkli ışık kullanarak roka, fasulye ve marul üretmeyi başardık. Güneşe en yakın ışık sisteminin pembe ışık olduğunu öğrendik. Bu ışığı kullanarak karanlık odada sebze ürettik" dedi,


Projeyi yapan öğrenciler ise, "Biz öğretmenimizin yönlendirmesiyle projeyi denedik. Yaptığımız araştırmalarda karanlık odada sebze üretebileceğimizi öğrendik. Karanlık odada pembe ışık kullanarak sebze üretmeyi başardık" şeklinde konuştu. - BURSA

Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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