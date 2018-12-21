Son Dakika Haberleri: Karanlık Taraf) 6 Çözülememiş Disney Teorisi&gizemi

Karanlık Taraf) 6 Çözülememiş Disney Teorisi&gizemi

10 saat önce

Birçok kişi için yaşları ne olursa olsun Disney yapımı filmler ve karakterler her zaman ilgi çekici olmuştur.

Birçok kişi için yaşları ne olursa olsun Disney yapımı filmler ve karakterler her zaman ilgi çekici olmuştur. Peki sizin içinde öyle mi? Siz de Disney karakterlerinin her özelliğini öğrenmek filmlerin her bir ayrıntısının sırrını çözmek istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte karşınızda 6 çözülmemiş Disney Teorisi..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:12 Kaynak: Youtube

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