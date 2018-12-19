Karanlık ve Gizemli 6 Ürkütücü Kamera Kaydı
1 saat önce
Bugün sizler için kaydı olmasa inanamayacağınız ürkütücü görüntülerden bahsedeceğiz.
Bugün sizler için kaydı olmasa inanamayacağınız ürkütücü görüntülerden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:48 Kaynak: Youtube
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