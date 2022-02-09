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KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 11 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI - Son Dakika

KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 11 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI

09.02.2022 09:50

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından, Altınyayla ilçesi Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkına 11 yaban keçisi bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından, Altınyayla ilçesi Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkına 11 yaban keçisi bırakıldı.

Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda geçmişte yaşadığı bilinen yaban keçilerinin yeniden bölgede doğal yaşamlarını sürdürmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama yapan ekipler 21 Ocak'ta 7 yaban keçisi yerleştirmenin ardından dün de Akseki Şefliği sınırında yakalanan 6'sı erkek, 5'i dişi olmak üzere 11 yaban keçisini Altınyayla ilçesi Ballık köyü sınırına bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ıncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Ülkemizde ilk kez doğal ortamından alınan yaban keçileri başka bir doğal ortama yerleştirilmiş oldu. İlk iki etapta 18 yaban keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 yaban keçisi yerleştirilerek güçlü popülasyonun oluşturulması hedefleniyor" dedi.

Yaban keçisi yerleştirme programına Burdur Valisi Ali Arslantaş, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Altındal, personel ile köy muhtarları katıldı.

KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 11 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI
KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 11 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI
KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 11 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Altınyayla, Burdur, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 11 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 11 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI - Son Dakika
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