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KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 7 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI - Son Dakika

KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 7 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI

21.01.2022 12:28

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na 7 yaban keçisi bırakıldı.

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na 7 yaban keçisi bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından, Karanlıkdere Kanyonu bölgesindeki köylerin muhtarlarından gelen talep üzerine geçmişte kanyonda yaşadığı bilinen yaban keçisinin tekrar bu bölgede doğal yaşamlarını sürdürmeleri için çalışma başlatıldı. Ekipler, doğaya yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında DKMP 6'ıncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 5'i dişi, 2'si erkek olmak üzere 7 yaban keçisi Altınyayla ilçesi Ballık köyü sınırlarındaki Karanlık Dere Kanyonu'na bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılan doğaya yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışması kapsamında Manavgat'ta doğaya salınan 26 alageyik ve 11 karacanın ardından 7 yaban keçisi de Karanlık Dere Kanyonu'nda doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel "Yaban keçilerinin yeniden Karanlıkdere Kanyonu'nda yaşamaları için ülkemizde ilk kez doğal ortamından alınan yaban keçileri başka bir doğal ortama yerleştirildi. İlk etap olarak 7 yaban keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 yaban keçisi bırakılacak. Bölgede güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması hedefleniyor" dedi.

Düzenlenen yaban keçisi yerleştirme programına Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Altındal, Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya ve DKMP Bölge Müdürlüğü personeli de katıldı.

KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 7 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI
KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 7 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI
KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 7 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Altınyayla, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 7 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARANLIKDERE KANYONU TABİAT PARKI'NA 7 YABAN KEÇİSİ BIRAKILDI - Son Dakika
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