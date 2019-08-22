Son Dakika Haberleri: Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

1 saat önce

Ağrı'da bir oto tamircisinin önünde bulunan kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı, System.String[]

Ağrı'da bir oto tamircisinin önünde bulunan kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Ağrı Sanayi Sitesi'nde Nevzat Gelturan isimli yaşlı adam yürüdüğü esnada karanlıktan ötürü bir oto tamircisinin önünde bulunan kanalı fark edemeyerek düştü. Yaralanan yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı adamı kanaldan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevzat Gelturan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

İtfaiye, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağrı'da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]