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Karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyen kişi akrabalarını üzerine ateş açtı - Son Dakika

Karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyen kişi akrabalarını üzerine ateş açtı

05.01.2022 00:53

Afyonkarahisar'da aynı aileden 3 kişi kendi aralarında alkol aldıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Olay yerine sonradan gelen bir başka aile üyesi ise karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyince akıllara zarar bir şey yapıp akrabalarının üzerine tüfekle ateş edip ikisini yaraladı.

Bolvadin ilçesi Erkmen Mahallesi'ndeki bir parkta H.A., B.A. ve A.A., isimli aile üyeleri birlikte alkol alıp eğlenmeye başladı. Daha sonra grup üyeleri arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa süre de kavgaya dönüştü.

KAVGA EDENLERİN ÜZERİNE 4 EL ATEŞ AÇTI

Sonradan olay yerine gelen bir başka aile üyesi Z.A., ise yakınlarının başkaları ile kavga ettiğini düşünerek pompalı tüfekle şahısların üzerine 4 el ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği B.A. ve A.A., yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan B.A. ile A.A.'yı ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye gelen polis ekipleri ise pompalı tüfeği ateşleyerek yanlışlıkla akrabalarını vuran Z.A.'yı olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası polis tarafından bölgede detaylı bir çalışma yapıldı. Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ederken, olayda yaralanan B.A. ile A.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyen kişi akrabalarını üzerine ateş açtı
Karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyen kişi akrabalarını üzerine ateş açtı
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Polis, Alkol, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyen kişi akrabalarını üzerine ateş açtı - Son Dakika


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